Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент в четверг зарегистрировал законопроекты 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют.

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