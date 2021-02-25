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Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

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Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент в четверг зарегистрировал законопроекты 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют.

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Топ комментарии

  • Dack Cloud
    кто платил налоги тот Лох Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 3689
  • Vika Lysenko
    Вот же гнида , отрабатывает своим хозяевам Ты лучше , сморчек зеленый ,Антоненко выпускай и Стерненко ,да побыстрее!!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Пришло время легализовать награбленное.

    "Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит" ©
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