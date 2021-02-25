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Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора

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Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора
Правоохранители разоблачили и задержали жителя Херсона, который через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, запрещенное вещество - каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал во временно оккупированный Крым, откуда планировал доставить наркотик в РФ. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет ориентировочно 5,6млн грн", -  отмечается в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями УСБ Украины в Херсонской области и пограничниками Херсонского отряда Госпогранслужбы.

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Топ комментарии

  • Banderovec UA
    Пускай бы вез , зачем задерживали ???
  • AbOriginal_UA
    Надо было добавить туда новичка и отпустить.....
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Нині вивозити наркотики з території, яку контролює зелена влада - велииииикий злочин! 😁
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