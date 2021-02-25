Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием"

Сотрудники полиции задержали и провели обыск в автобусе с сотрудниками охранной фирмы "Шторм" на территории рядом с офисом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на ул.Шота Руставели в центре Киева, в политсиле расценивают это как очередные провокации со стороны власти в отношении партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии.

В тексте отмечается: "На территории рядом с офисом партии полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм". Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки участвовал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ. Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является ничем иным, как преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде".

В ОПЗЖ считают, что власть "прибегла к своим излюбленным методам: травле, запугиванию и ущемлению прав. На этот раз – с использованием полиции".

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