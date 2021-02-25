Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко

За январь и февраль 2021 года Министерство обороны объявило всего 16 закупок. Год назад за первые 2 месяца была объявлена 91 закупка.

Об этом пишет в Фейсбуке эксперт по вопросам закупок Павел Кириенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 24 февраля, по данным bi.prozorro.org, Министерством обороны Украины в 2021 было объявлено 16 закупок (16 лотов) общей ожидаемой стоимостью 3,09 млн.грн. Это очень печально, ведь в течение января-февраля 2020 года была объявлена 91 закупка (243 лота) общей ожидаемой стоимостью - 4,02 млрд грн", - указал Кириенко.

И это - данные только об открытой части закупок.

Причиной такого расхождения эксперт называет то, что до сих пор не запущен закон Украины "Об оборонных закупках". Для его работы нужно, чтобы Кабмин принял ряд подзаконных нормативных актов о порядке проведении закупок, ценообразовании и т.д., но это до сих пор не сделано.

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"Кто в ответе? Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое в настоящее время до сих пор разрабатывает и согласовывает эти документы", - считает Кириенко.

Он отметил что, закон "О государственном оборонном заказе" утратил силу, кроме положений выполнения контрактов и планирования до 31.03.2021 года. Также потерял силу закон "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

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