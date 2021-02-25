Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США
Об этом заявил и.о. помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Продолжающаяся агрессия России в Украине является наиболее грубым случаем нарушения суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ. Это вопиющее пренебрежение международным правом и основными принципами ОБСЕ вызвало значительное ухудшение европейского среды безопасности. И эта эрозия безопасности среды Европы, особенно с 2014 года, является самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся сегодня в организации ", - отметил Рикер.
Представитель Госдепартамента США отметил важность восстановления военной транспарентности в регионе ОБСЕ, которая находится, вместе с модернизацией Венского документа, среди приоритетов председательства Соединенных Штатов в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ.