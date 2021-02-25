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Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США

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Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США
Агрессия России против Украины вызвала значительное ухудшение европейского среды безопасности и является крупнейшим вызовом в регионе ОБСЕ.

Об этом заявил и.о. помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжающаяся агрессия России в Украине является наиболее грубым случаем нарушения суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ. Это вопиющее пренебрежение международным правом и основными принципами ОБСЕ вызвало значительное ухудшение европейского среды безопасности. И эта эрозия безопасности среды Европы, особенно с 2014 года, является самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся сегодня в организации ", - отметил Рикер.

Представитель Госдепартамента США отметил важность восстановления военной транспарентности в регионе ОБСЕ, которая находится, вместе с модернизацией Венского документа, среди приоритетов председательства Соединенных Штатов в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Сама Россия и есть проблема, и пока стратегия США так и будет не допустить развала Рашки, будет и проблема. Где ныне Рейган, кто мог четко назвать вещи своими именами, СССР-империя зла и раздавить гадину....
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імперська загарбницька політика Росіі скінчиться лише разом з Росією !!!)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    За останні 30 років,лише на постсовковому просторі -- Придністров"є,Абхазія,Ічкерія і Дагестан,Грузія ,Крим і Донбас , !!!))))
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