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"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы

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"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 обыграл в Киеве израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес, который реализовал пенальти на 67 минуте. 

Напоминаем, первый матч в Тель-Авиве закончился со счетом 2:0 в пользу горняков.

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Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые поединки будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    и это в пурим?) как-то не по товарищески)
  • Sav UA
    антисемитизм во всей красе "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4547
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    есть евреи и есть жиды... большая разница...
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