"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 обыграл в Киеве израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.