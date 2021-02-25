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Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности

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Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "В пятницу, 26 февраля 2021, Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности. Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. О всей информации, которую можно обнародовать, будет сообщено официально".

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    а это какая безопасность?
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