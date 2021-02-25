Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука

Сотрудники канала осуждают решение директора Романа Любицкого продать канал ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ" и требует от собственников отстранить его от должности.

Об этом сказано в заявлении коллектива телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники NTA утверждают, что известие о продаже телеканала стало для них полной неожиданностью.

"Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют в интересах страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - сказано в заявлении.

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Сотрудники канала утверждают, что Любицкий, который принял решение о его продаже, причастен к каналу "только юридически" и не влияет на его редакционную политику.

"Требуем от владельцев ООО "НТА - Независимое телевизионное АГЕНТСТВО" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкое от занимаемой должности", - сказано в заявлении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.