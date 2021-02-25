Новости • Закрытие каналов Медведчука

Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука

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Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука
Сотрудники канала осуждают решение директора Романа Любицкого продать канал ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ" и требует от собственников отстранить его от должности.

Об этом сказано в заявлении коллектива телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники NTA утверждают, что известие о продаже телеканала стало для них полной неожиданностью.

"Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют в интересах страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ

Сотрудники канала утверждают, что Любицкий, который принял решение о его продаже, причастен к каналу "только юридически" и не влияет на его редакционную политику.

"Требуем от владельцев ООО "НТА - Независимое телевизионное АГЕНТСТВО" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкое от занимаемой должности", - сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Любицкое исключили из "Свободы"..
    Львовская городская организация ВО "Свобода" сообщила, что исключила Романа Любицкого из своих рядов. Утверждают, что его действия могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии... так и сказали, "авторитет партии")) Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 1331
  • Василь Худотеплий
    Как интересно...
    Неужели директор продаёт телеканал без ведома собственника?
  • Шрек Баблокат
    вот и я про то же.. именно партийная верхушка "Швободы" оказалась замазана в сотрудничестве с рЫгЫонами, и координировалась лично Клюевым..
    а рядовые члены "Свободы" были обмануты и использованы в темную..
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