Завод "Кузница на Рыбальском" заплатил Минобороны 790 тыс. грн штрафа за срыв контракта для ВМС Украины

Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона обеспечено выполнение решения суда о взыскании с ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" более 790 тыс. грн штрафных санкций в пользу Министерства обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины обусловленную соглашением продукцию специального назначения. В феврале 2020 г. спецпрокуратурой в интересах Министерства обороны Украины к ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском "предъявлено исковое заявление о взыскании штрафных санкций за нарушение условий государственного контракта.

"С целью досудебного урегулирования договорных отношений, Министерством обороны в адрес коммерческого предприятия неоднократно направлялись письма с требованиями сообщить о состоянии выполнения условий контракта и дату начала государственных испытаний заказанных изделий, однако все претензии остались без ответа", - говорится в сообщении.

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Хозяйственным судом. Киева удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме, с предприятия-нарушителя взысканы штрафные санкции за нарушение условий государственного контракта на поставку продукции военного назначения. Сейчас средства в полном объеме перечислены на счета Министерства обороны Украины