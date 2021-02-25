"Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0 и вышло в 1/8 турнира.