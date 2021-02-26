"Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов

Одесский активист Сергей Стерненко не является агентом СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 февраля в эфире программы "Право на владу", которая транслируется на YouTube-канале ТСН, заявил глава СБУ Иван Баканов.



"Стерненко во время моей работы никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ", – отметил он.



Прокурор Одесской области Сергей Костенко в эфире программы заявил, что в материалах уголовного производства, в котором фигурирует Стерненко, нет информации о его сотрудничестве с СБУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.