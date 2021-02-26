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Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19

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Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал медработников серьезно отнестись к вакцинации против коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

"Медицинских работников всех отличает то, что они точно понимают - потому учат это в медицинском университете - насколько важны прививки. И любая вакцинация - это защита от болезни, очень часто это защита от смерти ... Я очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому очень серьезно. Я хочу подчеркнуть, что все вакцины, которые регистрируются и завозятся в Украину, - с доказанной безопасностью, доказанной эффективностью", - сказал Степанов.

При этом он подчеркнул, что важно вакцинировать как можно больше населения до начала сезонного роста ОРВИ, к которым относится и COVID-19.

"Если посмотреть на сезонность ... Да, мы будем иметь такие всплески именно осенью, и нам очень важно максимально вакцинировать население к осени", - сказал глава Минздрава.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    вакцинация ХОРОШИМИ вакцинами, а не шмурдяком от степанова..
    даже в Африке такой куйней не прививают
    Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2094
  • Топ Ган
    Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7953 Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2499
  • Scorpman Y
    Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом.Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.
    п.с.Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальноїправдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".АРD. Пазл зійшовся - криворізькі індуси і справді виявились не чужі, принаймні Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".
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