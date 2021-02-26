"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчёркивает, что негативные последствия вынесения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко обусловлены проблемами судебной системы Украины.

"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе",- сказал глава СБУ в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы СБУ, "дело Стерненко следует рассматривать в двух аспектах: публичном и исключительно юридическом.

"Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.

По убеждению главы СБУ, проблема, которая обсуждается сейчас в обществе, лежит не в плоскости правоохранительной системе, а именно в проблемах судов.

"Давайте не забывать: приговор нашего суда, какой бы он ни был, может быть отменён в Европейском суде по правам человека", - добавил Баканов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.