Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности, - адвокат Маси Найем

Адвокат осужденного за разбой и похищение одесского активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявляет, что приговор его подзащитному создаёт национальную угрозу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Найем заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Есть установленный факт, что к нападением на Стерненко причастна Одесская полиция.... Господин Кива выступил с угрозами, что он или кто-то другой будет "воспитывать" Сергея в СИЗО... с учётом того, что сказал Кива, у нас есть опасения, что с Сергеем может что-то случиться. Именно поэтому мы подали заявление для обеспечения мер безопасности (о переводе из Одесского СИЗО в Киев - ИФ)", - сказал адвокат.

По словам защитника, меры безопасности были обеспечены.

"В настоящее время меры безопасности таковы, что его (Стерненко) поместили в отдельную камеру, есть также дополнительные меры безопасности, о которых я не могу говорить",- отметил Найем.

По утверждению защитника, Стерненко осуждён за разбой, которого "не было".

"Этот судебный процесс инициирован тем, кто против украинского активиста... Несправедливость по отношению к Сергею создаёт угрозу национальной безопасности",- подчеркнул адвокат.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.