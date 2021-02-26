Новости

Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова

36 304191
Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова
Правоохранители привлекли к уголовному производству обнародованные СМИ аудиозаписи якобы разговора Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сказал председатель ведомства Иван Баканов.

"Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе - экспертизы", - отметил Иван Баканов.

В эфире программы Баканов также отметил, что не может сказать, какие будут дальнейшие шаги по поводу легализации записи.

"Но я думаю, что через несколько дней вы с медиа все услышите и увидите", - добавил глава СБУ.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО

Топ комментарии

  • esperansa002014
    Кто экспертизу делать будет? Те же, что по Шеремету и для татарова?
    Вам ВСЕМ уже никто не верит (кроме откровенных идиотов)!
  • dmitrij suur
    Мне не нужна экспертиза для того чтобы знать, что Медведчук враг Украины и место его на нарах
  • OLGA 1cb0b678
    В отличие от Зеленского, Порошенко не отпустил в Россию ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Путина, ни беркутовцев, которые расстреливали Майдан, и тому подобное. И не слил в Россию информацию о спецоперации российских военных преступников против Украины из так называемой группы Вагнера. При президентстве Порошенко политическая активность Медведчука внутри страны была заблокирована. В большую политику он вернулся уже при Зеленском на парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости