Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сказал председатель ведомства Иван Баканов.
"Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе - экспертизы", - отметил Иван Баканов.
В эфире программы Баканов также отметил, что не может сказать, какие будут дальнейшие шаги по поводу легализации записи.
"Но я думаю, что через несколько дней вы с медиа все услышите и увидите", - добавил глава СБУ.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.
Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО