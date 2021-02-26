Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW, отвечая на вопрос, как он оценивает выполнение обещания Зеленского прекратить войну на Донбассе.
"Все мы люди. И когда пришел Порошенко-бизнесмен, хотя он до того был и министром иностранных дел, и министром экономики, он думал, что сможет договориться. Он искренне в это верил. И говорил, что через неделю-две он завершит войну. Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (с российской стороной. - Ред.) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения. Он сказал это на парижском саммите (саммит "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря 2019 в Париже. - Ред.)", - сообщил он.
Также Кравчук отметил, что то же самое сказала и Ангела Меркель – что "минские соглашения – это не высеченные на камне слова".
"По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов", - добавил глава украинской делегации.
Напомним, ранее Кравчук заявил, что минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиям.