Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя

Глава государства Владимир Зеленский думал, что сможет договориться о мире на Донбассе, но в итоге понял, что сделать этого нельзя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW, отвечая на вопрос, как он оценивает выполнение обещания Зеленского прекратить войну на Донбассе.

"Все мы люди. И когда пришел Порошенко-бизнесмен, хотя он до того был и министром иностранных дел, и министром экономики, он думал, что сможет договориться. Он искренне в это верил. И говорил, что через неделю-две он завершит войну. Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (с российской стороной. - Ред.) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения. Он сказал это на парижском саммите (саммит "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря 2019 в Париже. - Ред.)", - сообщил он.

Также Кравчук отметил, что то же самое сказала и Ангела Меркель – что "минские соглашения – это не высеченные на камне слова".

"По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов", - добавил глава украинской делегации.

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Напомним, ранее Кравчук заявил, что минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиям.