В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"8 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 февраля 2021 года. В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 762 человека;
летальных случаев - 146;
выздоровели - 4 244 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 78 264 (в том числе методом ПЦР - 36 809, методом ИФА - 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 184).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 333 844 человека;
выздоровели - 1 163 555 человек;
летальных случаев - 25 742;
проведено ПЦР-тестов - 6 845 974.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857) области, г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях", - рассказал Степанов.