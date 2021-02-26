Седьмая годовщина оккупации Крыма: США призвали РФ вернуть Украине полный контроль над полуостровом и освободить всех политзаключенных

Посольство США в Украине призвало РФ в седьмую годовщину после начала оккупации Крыма полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захвата Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают, и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова угрожает общей мировой безопасности.

"Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, что грозит общей мировой безопасности. Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной, а также союзниками и партнерами по прекращению оккупации Россией Крымского полуострова и ее агрессии на востоке Украины.

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