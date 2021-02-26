Новости • Агрессия России против Украины

Нельзя проводить минские переговоры в зависимой от России на 100% стране: нужно перенести, - Кравчук

4 76841
Нельзя проводить минские переговоры в зависимой от России на 100% стране: нужно перенести, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Он назвал Беларусь зависимой от Российской Федерации.

Такое заявление Кравчук сделал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя

"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.

Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Зєля одягає козацькі шаровари. Хитрий лис Кравчук, що у свій час ЗАДАРМА віддав мокшам всю оперативно-тактичну ядерну збою, в сотий раз змінює і штани і політорієнтацію. Незмінне в нього єдине - прислуговувати чинній на даний момент владі.
  • Андрей Васильев 6ca42316
    Країни Балтії далеко перенесли лаптестан? Навіщо таке казать?
  • jklpqrs
    не хочу огорчать идиотов, но и это не поможет. Дело не в "100% зависимой от России" стране. Дело в России, а ее перенести нельзя. Или можно, зебилята? Хотите попробовать?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости