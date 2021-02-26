Наемники РФ за сутки 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - и с запрещенного вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, использовав минометы 82-м калибра и крупнокалиберные пулеметы, оккупанты вели прицельный огонь неподалеку от Лебединского.

"Чаще всего противник обстреливал наших воинов в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку от Луганского вооруженные формирования РФ провоцировали украинских воинов неприцельными выстрелами из ручного противотанкового, а возле Шумов из станковой противотанкового гранатометов.

"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создания очагов напряжения вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины.

Для блокировки свободного пересечения гражданами КПВВ "Еленовка-Новотроицкое", накануне дня его открытия российско-оккупационными войсками, противник предпринял откровенные огневые и информационные провокации в районе Еленовки. Для усиления пропагандистского эффекта российскими наемниками используются все возможные меры, в том числе и откровенная ложь, и фабрикация материалов для показа на российских информационных ресурсах", - отметили в пресс-центре ОС.

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По состоянию на 7:00 утра 26 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, в районе населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

"Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении штаба.