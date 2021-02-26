Новости • Агрессия России против Украины

70 гражданам РФ сообщили о подозрении за развязывание войны против Украины, 160 - за преступления, связанные с вооруженной агрессией, - Венедиктова

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70 гражданам РФ сообщили о подозрении за развязывание войны против Украины, 160 - за преступления, связанные с вооруженной агрессией, - Венедиктова
С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено о подозрении за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Среди них - российские чиновники.

Об этом заявила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Подозрения объявили министру обороны РФ, трем его заместителям, начальнику генерального штаба, советнику президента РФ, судье конституционного суда РФ.

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Кроме того, за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма украинским судом заочно приговорен и так называемый "уполномоченный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе".

"Вообще уже есть приговоры судов по этой категории по более 40 граждан РФ. То есть процесс идет", - отметила Венедиктова.

Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ.

"У нас уже 160 гражданам РФ сообщено о подозрении за соответствующие преступления", - сказала Венедиктова.

Топ комментарии

  • Наглая Морда
    ...а посадили Стерненка
  • Василь Довганенко 7230397a
    Привезіть Україну бодай одного. 3000 офіцерів Зовнішньої розвідки нехай покажуть бодай один досвід професіоналізму. Зє - віддай наказ.
  • Nikos KGB
    там надо не 70-ти, а 70-ти миллионам объявлять....
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