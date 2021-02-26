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Маркарова будет работать над углублением сотрудничества с США: У нас общее стремление защитить Украину от агрессора

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Маркарова будет работать над углублением сотрудничества с США: У нас общее стремление защитить Украину от агрессора
Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Маркарова заявила в комментарии "Голосу Америки".

По ее словам, США не только стратегический партнер Украины, но и страна, с которой мы связаны общими ценностями.

"У нас общие демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием, член НАТО и ЕС - это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего черноморского региона и Европы", - сказала Маркарова.

Также посол считает важной поддержку Киева со стороны американского правительства и обеих партий в Конгрессе.

"У меня как у посла очень много идей, как сделать наше сотрудничество еще более интересным и результативным, и я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле", - добавила Маркарова.

Как сообщалось, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину.

Читайте также: Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, - замглавы ОП Жовква

Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    но сначала вопрос - а что послица сделала для укрепления Украины, находясь на посту министра финансов? а в ответ тишина... и этим все сказано... назначают кого не попадя, убирают кого не жаль...
  • 5 копійок
    Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора - Цензор.НЕТ 3607
    Буде ще одна послиха.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А чого вона "ожідаєт"? Вона сама працювати не збирається над цим всім? Чого ясвюі Бубачькіні кадри такі тіниві, коли працювати потрібно на країну і такі шустрі, коли на власну кишеню?
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