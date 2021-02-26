Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал он в эфире одного из телеканалов, компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.
"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанные компанией Novavax", – сказал Степанов.
По его словам, компания-производитель вакцины Novavax Serum Institute of India является крупнейшей в мире. Он производит 25 видов вакцин, которые уже одобрили во Всемирной организации здравоохранения.
Компания Serum Institute of India поставляет вакцины в 170 стран мира.
Министр отметил, что Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Кроме того, сейчас в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин непосредственно с компанией Pfizer.
Как ообщалось, что в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат CoviShield.
Кроме того, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.