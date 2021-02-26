Денисова требует оказать медпомощь крымскому политзаключенному Яцкину в СИЗО в Москве: Держали на морозе без сезонной одежды и обуви

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой из-за нарушений прав крымчанина Ивана Яцкина. Его удерживают в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом Денисова написала в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Она призвала немедленно оказать ему экстренную медицинскую помощь.

"На днях работники этого учреждения держали гражданина Украины около часа на морозе 14 градусов без сезонной одежды и обуви, из-за того, что руководство учреждения его не выдало нашем согражданину. Это нанесло вред его здоровью. Адвокат предполагает, что это может быть обморожение нижних конечностей, но точно можно будет сказать только после обследования врачом", - написала Денисова.

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По словам омбудсмена, такую реакцию работников СИЗО "Лефортово" вызвало то, что Яцкив накануне надел футболку с украинской символикой.

О факте пыток украинца Денисова сообщила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, действующему Председателю ОБСЕ Анн Линде и другим европейским чиновникам.

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Согласно последнему решению "суда", крымчанин будет находиться в СИЗО до 16 апреля 2021 года. Его задержали 16 октября 2019 года и привезли из оккупированного Крыма в Москву. Яцкина обвиняют по статье 275 УК России - государственная измена в форме шпионажа.



