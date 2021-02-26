Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что протесты против приговора активисту Сергею Стерненко показывают отношение народа к судебной системе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

По словам парламентария, фракция "СН" сознательно не высказывает свою позицию в отношении судебного приговора.

"Нет позиции у фракции. И это не хаос, это сознательное решение фракции – не высказывать позицию. Почему? Потому, что во фракции люди, которые за одну позицию и за другую позицию", - отметил Корниенко.

Нардеп считает, что люди, вышедшие протестовать против приговора Стерненко к Офису Президента, главным образом высказывали претензии к судебной системе.

"Я там не увидел призыва отпускать, это касается больше состояния судов. Но это волнует всех, как именно они относились к этому делу. Все понимают, что в основе претензий, возможно, для некоторых фигура Стерненко, но для большинства это кейс об украинских судах и о доверии к ним", - сказал Корниенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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