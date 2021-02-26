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Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко

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Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что протесты против приговора активисту Сергею Стерненко показывают отношение народа к судебной системе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

По словам парламентария, фракция "СН" сознательно не высказывает свою позицию в отношении судебного приговора.

"Нет позиции у фракции. И это не хаос, это сознательное решение фракции – не высказывать позицию. Почему? Потому, что во фракции люди, которые за одну позицию и за другую позицию", - отметил Корниенко.

Нардеп считает, что люди, вышедшие протестовать против приговора Стерненко к Офису Президента, главным образом высказывали претензии к судебной системе.

"Я там не увидел призыва отпускать, это касается больше состояния судов. Но это волнует всех, как именно они относились к этому делу. Все понимают, что в основе претензий, возможно, для некоторых фигура Стерненко, но для большинства это кейс об украинских судах и о доверии к ним", - сказал Корниенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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Топ комментарии

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    ЗЕленою пліснявою бельма заволокло Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4719 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 чи що Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7851 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Люди були з плакатами - СВОБОДУ СТЕРНЕНКО Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233
  • ViXP
    Завтра посмотришь, балабол
  • Ан Мур
    А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».

    І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.

    А зараз система. Не переплутайте.
    А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
    І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
    І не було таких ганебних рішень і вироків.
    Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
    Sergii Iesipov
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