Самый лучший путь - выкинуть Россию с Донбасса силой, но могут быть последствия, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что лучший вариант решения проблемы с Донбассом - это "выкинуть Россию силой", но нужно трезво оценивать ситуацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Что бы мы ни делали, как бы ни делали, они найдут причины и будут блокировать. Поэтому нам нужно действовать системно, последовательно, настойчиво, решительно, и все время обращаться к международному сообществу, чтобы поняли, кто есть кто, что Россия агрессор и оккупант", - сказал Кравчук.

В качестве найлучшего варианта глава делегации Украины в ТКГназвал силовое решение, однако в таком случае нужно взвесить все "за" и "против".

"Самый лучший путь – выкинуть ее (Россию. - Ред.) силой, это откровенно говоря. Просто взять и выкинуть. Но для этого нужно взвесить ситуацию. Выкинуть силой - это означает начать активные военные действия, и мы не знаем последствий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня имеем дело не со слабым в военном плане партнером, а с большим ядерным государством. Поэтому только один путь – дипломатический и политический, и путем санкций, их нужно расширять и применять к России", - сказал Кравчук.

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