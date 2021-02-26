В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
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Минздрав Украины сообщил о 7 неблагоприятных событиях после иммунизации в Украине. Все они были несерьезными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.
"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Их семь. Они несерьезные. Одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть - из Черкасской области", - сообщил Ляшко.
Главный санврач отметил, что каждый случай анализируется в государственном экспертном центре.
"Не надо разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные последствия отслеживаем", – сказал Ляшко.