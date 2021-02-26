В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Минздрав Украины сообщил о 7 неблагоприятных событиях после иммунизации в Украине. Все они были несерьезными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Их семь. Они несерьезные. Одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть - из Черкасской области", - сообщил Ляшко.

Главный санврач отметил, что каждый случай анализируется в государственном экспертном центре.

"Не надо разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные последствия отслеживаем", – сказал Ляшко.

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