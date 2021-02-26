МИД призывает международное сообщество усилить санкционное давление на РФ: Нужно склонить ее к освобождению захваченных территорий

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений оторвать Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и осуществила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум. Тем самым она грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

"С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова. Это осуществляется путем системных нарушений прав человека, жестоких репрессий против всех, кто имеет мужество противостоять оккупации. Ограничиваются национальные, культурные, религиозные права этнических украинскцев и крымских татар, преследуется Православная церковь Украины. Подавляется свобода слова, уничтожены независимые СМИ", - следует из заявления.

Кроме этого подчеркивается, что оккупационные "власти" целенаправленно преследуют крымских татар, коренной народ полуострова, который не принимает оккупацию.

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"Россия пытается криминализировать всех несогласных, незаконно задерживает их и осуждает по сфальсифицированным обвинениям в "терроризме" и "экстремизме". Еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа, а все его члены были объявлены вне закона. Несмотря на решение Международного суда ООН от 2017 года, Меджлис остается запрещенным до сих пор", - напоминают в МИДе.

Кроме этого, акцентируется внимание на том, что Россия также ведет усиленную милитаризацию Крыма.

"Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превращен в российскую военную базу, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС", - сказано в заявлении.

В МИД также выражают благодарность союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности.

"Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - отмечается в заявлении.

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Кроме этого подчеркивается, Украина продолжает консолидировать международные усилия, чтобы добиться полной деоккупации Крыма и Севастополя и привлечения России к ответственности за ее преступления. С этой целью Украина создает Крымскую платформу - новый международный координационный формат - и призывает всех партнеров присоединиться к ней.

"Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым - это Украина", - подытожили в МИДе.