МИД призывает международное сообщество усилить санкционное давление на РФ: Нужно склонить ее к освобождению захваченных территорий
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.
"Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и осуществила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум. Тем самым она грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.
"С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова. Это осуществляется путем системных нарушений прав человека, жестоких репрессий против всех, кто имеет мужество противостоять оккупации. Ограничиваются национальные, культурные, религиозные права этнических украинскцев и крымских татар, преследуется Православная церковь Украины. Подавляется свобода слова, уничтожены независимые СМИ", - следует из заявления.
Кроме этого подчеркивается, что оккупационные "власти" целенаправленно преследуют крымских татар, коренной народ полуострова, который не принимает оккупацию.
"Россия пытается криминализировать всех несогласных, незаконно задерживает их и осуждает по сфальсифицированным обвинениям в "терроризме" и "экстремизме". Еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа, а все его члены были объявлены вне закона. Несмотря на решение Международного суда ООН от 2017 года, Меджлис остается запрещенным до сих пор", - напоминают в МИДе.
Кроме этого, акцентируется внимание на том, что Россия также ведет усиленную милитаризацию Крыма.
"Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превращен в российскую военную базу, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС", - сказано в заявлении.
В МИД также выражают благодарность союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности.
"Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - отмечается в заявлении.
Кроме этого подчеркивается, Украина продолжает консолидировать международные усилия, чтобы добиться полной деоккупации Крыма и Севастополя и привлечения России к ответственности за ее преступления. С этой целью Украина создает Крымскую платформу - новый международный координационный формат - и призывает всех партнеров присоединиться к ней.
"Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым - это Украина", - подытожили в МИДе.