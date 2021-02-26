Минздрав просит регионы пересмотреть эпидситуацию: риск роста случаев COVID-19 по стране высок

Министерство здравоохранения Украины заявило, что сейчас есть высокий риск роста количества случаев коронавируса в стране. В связи с этим министерство просит регионы пересмотреть эпидемиологическую ситуацию.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Риск роста количества случаев по стране достаточно высок. Самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения мы фиксируем в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях, и в Киеве. Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС, просмотреть эпидситуации, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительных карантинных мероприятий", - заявил Ляшко.

По его словам, данный рост заболеваемости является прогнозируемым.

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