Вакцинацию от коронавируса начали делать в половине стран мира, - Bloomberg
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Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира. Привиты от коронавируса уже более 225 миллионов человек.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Лидерами по количеству сделанных прививок являются:
- США - 68,2 млн доз;
- Китай - 40,5 млн доз;
- Великобритания - 19,3 млн доз;
- Индия - 13 млн доз;
- Турция - 8 млн доз.
При этом по охвату вакцинации лидирует Израиль, здесь этот на 100 человек прививку получили 86,9. Далее идут Сейшельские острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).