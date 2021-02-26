Черновицкая область может попасть в "красную" зону, если будет расти количество госпитализированных, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается и регион может попасть в "красную" зону.

Об этом сообщил в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.

"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - отметил Ляшко.

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