Расследование по делу, в котором фигурировал нынешний Президент США Байден, прекращено правомерно, - МВД

В МВД отмечают, что уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов Президента США) в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело №757 / 42457/20-К)", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что полиция закрыла дело на законных основаниях.

Как сообщалось, ранее судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за якобы "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-Генпрокурора Виктора Шокина. 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-Генпрокурора Шокина.

Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности Генпрокурора якобы из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер. 20 января 2021 года новый президент США Джо Байден принял присягу и стал 46-м главой Американского государства.

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