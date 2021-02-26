В Верховный Суд поступил иск от "112 Украина": Телеканал обжалует введение санкций

В Кассационный административный суд Верховного Суда поступил иск телеканала "112", в отношении которого применены санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"25 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении

Иску, который поступил в суд, присвоено регистрационный номер дела - № 9901/40/21.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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