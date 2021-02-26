Эпидситуация по коронавирусу в Украине напряженная, высокий риск роста числа заболевших, - Ляшко
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Эпидситуация по распространению коронавируса довольно напряженная в Украине. Это характерно также для стран Европы", - сказал Ляшко.
По его словам, риск роста количества случаев в стране весьма высок. Наивысший уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас регистрируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика роста количества госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.
"Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные меры", - заявил Ляшко.
Он добавил, что такой рост заболеваемости является прогнозируемым.