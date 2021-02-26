Эпидситуация по коронавирусу в Украине напряженная, высокий риск роста числа заболевших, - Ляшко

Эпидемическая ситуация по распространению коронавируса в Украине на сегодняшний день довольно напряженная.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эпидситуация по распространению коронавируса довольно напряженная в Украине. Это характерно также для стран Европы", - сказал Ляшко.

По его словам, риск роста количества случаев в стране весьма высок. Наивысший уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас регистрируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика роста количества госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.

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"Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные меры", - заявил Ляшко.

Он добавил, что такой рост заболеваемости является прогнозируемым.