Эстония призывает РФ уйти из Крыма и освободить всех политзаключенных, - МИД
5942
Эстония призывает Россию прекратить преследования в оккупированном ею Крыма, освободить всех политзаключенных и "уйти из полуострова".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает МИД Эстонии.
"Крым - это Украина. С момента аннексии прошло 7 лет. Наша политика непризнания остается неизменной. В знак солидарности с крымскими татарами и украинцами мы призываем Россию прекратить преследования, освободить всех политических заключенных, соблюдать нормы международного права, уйти из полуострова", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее посольство США в Украине призвало РФ в седьмую годовщину после начала оккупации Крыма полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.