Разумков о приговоре Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ
"Я не вправе как председатель Верховной Рады давать оценку деятельности суда", - сказал Разумков на брифинге в Виннице в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что любой гражданин Украины должен считаться с решением суда, и если оно ему не нравится, что у нас есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины, "но и не забывайте об ЕСПЧ".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.