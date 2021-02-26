Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"

Активист Сергей Стерненко, которого ранее осудили на 7 лет и 3 месяца лишения свободы, написал письмо из СИЗО, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ, текст письма опубликован в Telegram-канале Стерненко.

"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас", - подчеркнул активист.

Также Стерненко выразил уважение Сергею Кошману, который уволился из Офиса Президента.

Кроме того, активист призвал украинцев не останавливаться.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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