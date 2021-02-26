Новости

Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков

1 60016
Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что в настоящее время не знает повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится сегодня вечером.

 Об этом он заявил на брифинге в Виннице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны – информация появилась и была отправлена членам СНБО вчера вечером… Повестка дня заседания по состоянию на сегодня членам СНБО предоставлена не была. Я так понимаю, что она будет передана для ознакомления непосредственно на заседании СНБО", - сказал Разумков .

Он также сообщил, что из-за того, что находится с рабочей поездкой в Винницкой области, вряд ли сможет участвовать в заседании СНБО.

Как сообщалось, Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности.

Читайте также: Нужно поменять закон о санкциях, чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО, - Разумков

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    И это правильно!!! В прошлы раз, после твоего слива, Разумков -продажная гнида, Мертветчук успел перегнать все свои самолеты в Швейцарию!!!
  • Amber
    Песни "зеленых" "Все плохое уже позади ...", плавно перехоят в "И Вова такой молодой и и полный п...ц впереди..." 🤣🤣🤣
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8410
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости