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Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин

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Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин
Украина тратит 3,02% ВВП на правопорядок.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Две цифры, которые убедят вас прийти в субботу под ОП на "Справедливость Стерненку - справедливость всем!" - Украина 5 (!) в мире по расходам на правосудие (относительно ВВП). Источник МВФ. Украина 158 (!!!) в мире в обеспечении верховенства права. Источник Всемирный банк", - рассказал Шабунин.

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Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин 01
Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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Топ комментарии

  • Вла
    При космічних рівнях зарплат судді все одно беруть хабарі та виносять неправосудні рішення..
    Пряник є, а про кнут - забули.
  • Владимир Иванец
    Пятые в мире по расходам на правосудие при полном отсутствии такового. Мы им еще и платим за то скотство, что они с нами творят! Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6445
  • Василь Довганенко 7230397a
    Є ще куди двигати вперед і назад, вперед по видаткам, назад по верховенству права.
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