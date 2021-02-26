Реформа в армии: В ВСУ изменили строевой шаг. Теперь военнослужащие будут поднимать ногу 5 см ниже. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukrmilitary.
Напомним, что 13 февраля анонсировали предварительный план военного парада по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, во время которого, в частности, должны использовать и новый строевой шаг.
Сегодня в президентском полку уже начали тренироваться ходить по новому.
"Основным отличием стало то, что военнослужащие, которые двигаются строевым шагом поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определенных 15-20 см", - сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВС Украины.
В командовании также отметили, что военнослужащие на тренировке двигались со скоростью 110 шагов в минуту, а длина шага составляла 70-80 см.
Напомним, что в 2019 году Верховной Раде предлагали отменить Строевой устав.