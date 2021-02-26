МИД Украины о заявлениях РФ по Крыму: "Исключительно фантастическая пропаганда"

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление вице-спикера Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого по Крыму. В МИД назвали "фантастической пропагандой" его заявление о том, что Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.

Об этом в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"В романах Льва Толстого была правда, а в заявлениях его потомка - исключительно фантастическая пропаганда", - написал Николенко.

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Напомним, вчера Толстой заявил, что ни Крым, ни Севастополь якобы никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации.