Зеленский увеличил штат СНБО до 237 человек и создал 23 службы (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины и утвердил предельную численность сотрудников аппарата в количестве 237 штатных единиц.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующий указ №76/2021 глава государства подписал сегодня.

"Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 237 штатных единиц. Утвердить структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Также Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с данным указом.

Согласно указу, в структуру аппарата ведомства входит секретарь СНБО и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и 23 службы.

Среди них – службы по вопросам предотвращения и выявления коррупции, по вопросам внешней безопасности, по вопросам информбезопасности и кибербезопасности, по вопросам государственной и общественной безопасности, по вопросам военной безопасности, по вопросам мобилизации и теробороны, по вопросам военно-технического сотрудничества и ОПК, по вопросам экономической безопасности, по вопросам социальной и гуманитарной безопасности, по вопросам безопасности критической инфраструктуры, по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества, по вопросам финобеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.

Также в структуру аппарата СНБО входят Служба секретаря СНБО, Служба по вопросам информационных технологий, Служба Главного ситуационного центра, Служба организационного обеспечения, Служба по вопросам стратегического планирования и анализа, Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ, Служба по правовым вопросам, Финансовая служба, Служба управления персоналом, Служба режимно-секретной работы, Служба координационной и административной работы.

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