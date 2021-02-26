Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не готов прогнозировать сроки голосования за законопроект о коллаборационизме в парламенте.

Об этом он сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Винницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно этапов рассмотрения - как и любой другой законопроект заходит в Верховную Раду. 14 дней, если не сокращенные сроки - на подачу альтернативных законопроектов, после этого от комитета многое зависит, когда они могут его рассмотреть, принять решение, они будут привлекать экспертное сообщество для обсуждения и принятия решения. А потом он может попасть в Верховную Раду. Есть разные примеры, когда законопроект можно рассмотреть и за месяц, а есть законопроекты, которые готовятся к рассмотрению и по полгода, и год. Это не только зависит от меня, как Председателя Верховной Рады, но и всех народных депутатов", - сказал Разумков.

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По его словам, он еще не читал законопроект. "Сейчас прокомментировать мне трудно, для того, чтобы быть объективным. У нас могут быть разные названия законопроектов, я видел очень хорошие. А потом, когда ты раскрываешь законопроект - там плакать хочется. Для того, чтобы компетентно говорить об этом законопроекте, его надо изучить", - отметил Председатель Верховной Рады.

На вопрос, есть ли у руководства ВР политическая воля, чтобы проект закона быстрее попал в сессионный зал, спикер отметил, что "здесь воля должна быть, здесь должен быть закон". "И так будет происходить по отношению к любому законопроекту", - заверил Разумков.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)". Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий позволить ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это предполагается законопроектом №5143 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность)". В парламенте предыдущего созыва был зарегистрирован законопроект о коллаборационизме. Однако документ не нашел поддержки в сессионном зале.