Кулеба встретился с главой МИД Франции: Обсуждаем динамику Нормандского формата и Крымскую платформу
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита во Францию встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Об этом Кулеба написал в Твиттере, информируте Цензор.НЕТ.
"Это наша первая личная встреча с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На повестке дня: двусторонние отношения, торговля, крупные инвестиционные проекты, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Обсудим также динамику в Нормандском формате и Крымскую платформу", - уточнил Кулеба.
Как сообщалось, 26 февраля глава МИД Кулеба осущещствляет рабочий визит во Францию.