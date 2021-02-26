Новости

Кулеба встретился с главой МИД Франции: Обсуждаем динамику Нормандского формата и Крымскую платформу

5132
Кулеба встретился с главой МИД Франции: Обсуждаем динамику Нормандского формата и Крымскую платформу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита во Францию встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, информируте Цензор.НЕТ.

"Это наша первая личная встреча с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На повестке дня: двусторонние отношения, торговля, крупные инвестиционные проекты, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Обсудим также динамику в Нормандском формате и Крымскую платформу", - уточнил Кулеба.

Как сообщалось, 26 февраля глава МИД Кулеба осущещствляет рабочий визит во Францию. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба рассчитывает, что США не допустят завершения строительства "Северного потока-2": Поступают обнадеживающие сообщения от администрации Байдена

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости