Минздрав обновил эпидзонирование Украины: две области попали в "красную" зону, восемь - в "оранжевую". ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, две области попали в "красную" зону, еще восемь - в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Остальные регионы остаются "желтыми" - Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом по состоянию на 26 февраля в Украине показатель госпитализаций превышен в пяти областях - в Ивано-Франковской (138 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (93,1), Черновицкой (86,1), Закарпатской (82,9) и Житомирской (62,8) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (111,6%), Житомирской (101,9%), Закарпатской (110,3%), Запорожской (113,0%), Ивано-Франковской (197,8%), Луганской (106,3%) и Тернопольской (112,5%).





