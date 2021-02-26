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Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция

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Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция
Две восьмиклассницы на Полтавщине порезали себе запястья, их обнаружили вблизи школы и вызвали скорую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о двух школьницах, госпитализированных в больницу с порезами на запястьях, в полицию сообщили медицинские работники.

Предварительно известно, что 14-летних девушек в стрессовом состоянии обнаружили вблизи учебного заведения. Несовершеннолетним предоставили оперативную медицинскую помощь. В настоящее время девушки в удовлетворительном состоянии - угроза для жизни миновала.

"В настоящее время полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки будут приниматься соответствующие правовые решения.

"Эта ситуация - повод для серьезных размышлений над проблемами родителей и детей, детей и педагогов, а также межличностных отношений в коллективе. Важно понимать, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним - self-harm), чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и зачастую является стремлением к изменению отношений, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в решении конфликта или даже самонаказанию за неудачи", - отметили в Нацполиции.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Надо блокировать сайты типа « синий кит»
    Все что про сходит с подростками посредине время в Украине говорит , что полиция в этом направлении вообще не работает

    Эти сайты идут из раши .
  • Оцыллококциниум Барбарийский
    По данным ВООЗ среди молодежи в возрасте 15-30 лет суициды - вторая по распространенности причина смерти после ДТП. То есть, они происходят сплошь и рядом, просто доблестная пилиция вдруг массово начинает вбрасывать эти факты в СМИ, когда надо отвлечь от чего-то внимание.

    Проще свести комплексную проблему к какой-нибудь очередной пугалке типа синего кита или трендов в тиктоке, чем заниматься ее решением. Социальные службы? На фиг. Работа с молодежью из групп риска? В сраку. Давайте лучше шокируем всех но-шпой и разгоним ее по новостям с указанием летальной дозы, например. Потом запретим аптеки и железную дорогу. И гравитацию заодно. Так и победим, ага.
  • Король Літр
    Видосик для тиктока снимали?
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