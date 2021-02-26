Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко

Международные санкции за сотрудничество с Белорусской АЭС могут распространиться, в том числе, на украинские компании, которые с начала 2021 импортируют электроэнергию с этой станции.



Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Европейский парламент принял резолюцию с требованием закрыть эту Белорусскую атомную электростанцию. Будут международные санкции и вполне вероятно, что и украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии у агрессора или его сателлита", - сообщил Наливайченко.



В частности под санкции может попасть компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука, которая первой начала покупку тока с Белорусской АЭС. Деньги на импорт тока с этой станции в результате идут в Россию.



"Станция построена за российский кредит, платя за электричество с Белорусской АЭС, финансируешь не кого иного, как российский бюджет и армию. А украинские компании - "Интерпайп" и другие - большое приветствие им - покупают электроэнергию именно оттуда", - добавил Наливайченко.



Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.