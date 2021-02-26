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Половина населения Израиля получила одну дозу COVID-вакцины

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Половина населения Израиля получила одну дозу COVID-вакцины
Около половины населения Израиля уже привиты первой дозой вакцины против коронавируса. Еще 35% граждан получили две дозы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что численность населения Израиля составляет 9,3 миллиона человек, среди которых 4,6 млн уже приняли первую дозу вакцины, 3,7 млн приняли обе дозы вакцины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта будут привиты все граждане старше 16 лет. По его словам, это позволит открыть страну в апреле после пандемии.

Израиль начал вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BionTech 20 декабря 2020 года.

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Топ комментарии

  • Li Quan
    А тут под лярда гривен спустили на прокладки Степанова и завезли 40 тыс несертифицированого и не прошедшего иссследования шмурдяка, которым от силы изъявило желание под 100 человек на всю страну привиться...
  • Лариса fb3d953c
    У нас и так уже инфекция на спаде, если бы не иностранные туристы с новыми штаммами, то ее уже бы не было. Сама природным способом ушла, как любая инфекция, выработался коллективный иммунитет и прививки тут не нужны абсолютно.
  • Лариса fb3d953c
    Степанова посадят за всю эту аферу рано или поздно. Это не цацки пецки, а препарат довольно опасный для применения, с противопоказаниями, с вредными добавками, еще и недоисследованный и недоработанный, а значит может вредить здоровью каждого привитого. А первая заповедь в медицине - не навреди. Но Степанов о ней и не помнит.
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