Намерения обеспечить "голосование" жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД

Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса к "голосованию" на "выборах" в Государственную думу в сентябре 2021 года. Украинская сторона призывает их не принимать участия в этом "голосовании".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, вчера стало известно, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут "проголосовать" после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.

"Намерения обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на "выборах" в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Николенко.

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По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских "выборах" является незаконным, как и выдача российских паспортов.

"Участие в этих "выборах" жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого "голосования" не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих "выборах", - добавил Николенко.