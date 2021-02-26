Намерения обеспечить "голосование" жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, вчера стало известно, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут "проголосовать" после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.
"Намерения обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на "выборах" в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Николенко.
По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских "выборах" является незаконным, как и выдача российских паспортов.
"Участие в этих "выборах" жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого "голосования" не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих "выборах", - добавил Николенко.