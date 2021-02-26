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Намерения обеспечить "голосование" жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД

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Намерения обеспечить "голосование" жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД
Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса к "голосованию" на "выборах" в Государственную думу в сентябре 2021 года. Украинская сторона призывает их не принимать участия в этом "голосовании".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, вчера стало известно, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут "проголосовать" после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.

"Намерения обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на "выборах" в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Николенко.

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По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских "выборах" является незаконным, как и выдача российских паспортов.

"Участие в этих "выборах" жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого "голосования" не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих "выборах", - добавил Николенко.

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Просится в атєчєства хоть за долги:
    https://youtu.be/MXqMcHAZwU8

    Намерения обеспечить голосование жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 533
  • Джетро
    Спикер МИД Олег Николенко не знает законов. Законы Украины таковы, что ни участие в выборах другой страны, ни владение паспортом другой страны не являются нарушениями законов Украины. Он прав только в том, что участие граждан Украины с рос. паспортами в выборах в России делают эти выборы нелигитимными. Ну хоть какая-то польза от коллаборантов.
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