В СНБО рассказали, какие вопросы будут рассматриваться в ходе сегодняшнего заседания

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля, в пятницу, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги. Также будут обсуждаться вопросы относительно применения санкций.

Как сообщалось, Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности.

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